В Беларуси "Радио Свобода" признали "экстремистским формированием"

Речь идет о сайте издания, YouTube и Telegram-канале, а также о страницах в соцсетях.

Министерство внутренних дел Беларуси признало издание "Радио Свобода" экстремистским формированием.

Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

"Министерство внутренних дел 23 декабря экстремистским формированием признало группу граждан, которые объединились посредством интернет-ресурсов "Радио Свобода", - говорится в сообщении.

Речь идет о сайте, YouTube-канале, Telegram-канале "Радио Свобода" и его странице в соцсетях.

Ранее в Беларуси были признаны экстремистскими материалы интернет-каналов "Радио Свобода".

Напомним, в июле белорусские силовики выломали дверь в офисе "Радио Свобода" в Минске и задержали журналистов. После 10-дневного ареста они были отпущены.

Ранее силовики также провели масштабную облаву на независимые издания "Наша нива", "Брестская газета", Intex-press, Orsha.eu, "Медиа-Полесье". Также были проведены обыски в многочисленных правозащитных организациях, в том числе в правозащитном центре "Весна", ведущем реестр политических заключенных.