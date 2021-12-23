26% украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря, – опрос

Только 4% украинцев празднуют Рождество 25 декабря, однако идею переноса даты празднования на этот день поддерживает более четверти наших сограждан.

Таковы данные исследования социологической группы "Рейтинг" от 20-22 декабря 2021 года.

Така, большинство опрошенных (71%) празднуют Рождество 7 января. В то же время 18% украинцев отмечают этот праздник дважды – 25 декабря и 7 января, и их количество за год несколько выросло.

Чаще о двойном праздновании Рождества сообщали жители Запада, Киева и греко-католики. Лишь 6% не празднуют Рождество вообще. Больше всего - среди молодежи и жителей Юга и Востока.

Более четверти опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 58% респондентов против такой идеи. Еще 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% – затруднились ответить.

В динамике за последние пять лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%) и несколько возросло число сторонников (с 15 до 26%).

Больше сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве : около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

Самыми любимыми зимними праздниками украинцев остаются Рождество (49%) и Новый год (37%). День Святого Николая больше всего любят 6% наших сограждан, Старый Новый год – 4%. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.

В последние 10 лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества – увеличивается, констатируют социологи.

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняли участие 2000 респондентов от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Ранее глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний допустил, что украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

Напомним, 7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю").

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новоюлианскому.

В Украине с 2017 года и 25 декабря, и 7 января являются официальными выходными.

В 2015 году секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко сказал, что не имеет права решать, когда в Украине следует праздновать Рождество, но назвал мудрым праздновать его дважды.

В 2017 году Порошенко подписал указ о всеукраинском выходном 25 декабря.