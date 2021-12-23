Украина на год продлила эмбарго на товары из РоSSии

Запрет действует с 2016 года и продолжается каждый год.

Украина на год продлила эмбарго на товары из РоSSии
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров продлил торговое эмбарго на роSSийские товары на один год – до 31 декабря 2022 года включительно.

Соответствующее решение правительство Украины приняло на заседании 23 декабря.

Запрет на ввоз на таможенную территорию Украины происходящих из РоSSийской Федерации товаров действует с 2016 года.

Такое решение тогда стало ответом на действия РоSSии, в одностороннем порядке прекратившее действие Соглашения о зоне свободной торговли и включившее Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Украинское эмбарго распространяется на целый список роSSийских товаров и продуктов, включая мясо, рыбу, кофе, чай, зерно, карамель, кондитерские изделия и конфеты, пиво, сигареты, водку, спирт, корм для домашних животных, вагоны, локомотивы, автомобили, тракторы, бумага, моющие средства и т.д.

Его продолжают каждый год.

Напомним, что несколько недель назад Кабмин продлил приостановку зоны свободной торговли с Россией до 2023 года.

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