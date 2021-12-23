Посол РоSSии направил открытку эстонскому депутату: "В 2022-м на соседей не будем нападать"

Петров был назначен послом РФ в Эстонии в 2015 году, в начале 2022 года он уходит с поста. Его преемником станет работник МИД РФ Владимир Липаев.
Напомним, в ноябре силы обороны Эстонии начали устанавливать временное заграждение из колючей проволоки на границе с Россией. Речь идет о участке вдоль русла реки Нарва, а также на юго-востоке Эстонии. По словам премьер-министра Каи Каллас, строительство приграничных барьеров посылает сигнал РоSSии о том, что Эстония охраняет границы своей страны, Европейского Союза и НАТО.
В июле Эстония выслала из страны представителя роSSийского посольства. Такой шаг стал ответом на объявление РФ персоной нон грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.