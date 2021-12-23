Посол РоSSии направил открытку эстонскому депутату: "В 2022-м на соседей не будем нападать"

В начале 2022 года роSSийский дипломат уходит с поста.

Глава Комитета международных дел парламента Эстонии, депутат Марк Михкельсон получил поздравительную открытку от роSSийского посла Александра Петрова.

Об этом он сообщил в Twitter .

В приветствии Петров написал, что "в 2022 году РоSSия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей".

Михкельсон с юмором отреагировал на поздравление роSSийского дипломата.

"Похоже, что все мы неправильно понимаем РоSSию. Я получил рождественскую открытку от роSSийского посла в Таллинне", – написал Михкельсон.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong ? I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY — Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

Петров был назначен послом РФ в Эстонии в 2015 году, в начале 2022 года он уходит с поста. Его преемником станет работник МИД РФ Владимир Липаев.

Напомним, в ноябре силы обороны Эстонии начали устанавливать временное заграждение из колючей проволоки на границе с Россией . Речь идет о участке вдоль русла реки Нарва, а также на юго-востоке Эстонии. По словам премьер-министра Каи Каллас, строительство приграничных барьеров посылает сигнал РоSSии о том, что Эстония охраняет границы своей страны, Европейского Союза и НАТО.