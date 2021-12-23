Нового руководителя САП могут выбрать в пятницу

Заседание было назначено на 16:00 24 декабря.

Нового руководителя САП могут выбрать в пятницу
Фото: 5.ua

Конкурсная комиссия, которая должна выбрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, проведет заседание в пятницу, 24 декабря, в 16:00.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которое будет проводиться в помещении тренингового центра прокуроров Украины", - говорится в объявлении.

Заседание будет транслироваться в Youtube.

Конкурс де-факто уже закончился, больше всего баллов на нем набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако на последнем заседании 21 декабря члены комиссии отказались проголосовать за определение победителя отбора и направление его кандидатуры генпрокурору для назначения.

Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов.

Поэтому члены комиссии должны собраться снова, чтобы формально утвердить результаты конкурса.

Напомним, обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что разочарованы задержкой с назначением главы САП.

Эта должность вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

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