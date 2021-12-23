Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал, – адвокаты

По словам защитников политика, "он дал задачу обеспечить страну энергией", а органы выполняли то, что предусмотрено законодательством.

Адвокаты подозреваемого в государственной измене и содействии террористическим "ЛДНР" пятого президента Петра Порошенко утверждают, что он не участвовал в организации закупок угля из двух предприятий, расположенных в ОРДЛО, но знал об этом.

В интервью УП защитник политика Игорь Головань заявил, что участие в закупках – не компетенция президента.

"Он дал задачу обеспечить страну энергией. А органы – Совет национальной безопасности и обороны, премьер-министр и руководители правоохранительных органов – они это услышали и выполняли то, что предусмотрено законодательством", – считает он.

Головань добавил, что Порошенко не "не знал" о поставках из ОРДЛО, "однако не занимался этим, поскольку это не его функция. Информацией о том, что это происходит, он владел".

По словам адвоката, тогдашний министр энергетики Владимир Демчшин, также подозреваемый в "угольном деле", изменил нормативные документы по выплате средств предприятиям в ОРДЛО в рамках законодательства.

"Что сделал Демчишин? Были невозможны банковские платежи в ДНР. Даже если бы были какие-то договорняки, с Медведчуком или с самим Путиным, о том, что уголь будет отпускаться, только платите - не было легального способа платить в Донецк и Луганск. Демчишин сделал правильно - сказал, вот у нас есть эти две шахты, из которых боевики готовы отпускать уголь. Но если они хотят что-либо получать за этот уголь, то получать они будут только на нашей территории в белую", - добавил другой адвокат Порошенко, Илья Новиков.

Защитники пятого президента также считают, что Украина сделала все, чтобы деньги не оказались в руках террористов.

"Порошенко поставил задачу перед Кабмином достать уголь, Кабмин его достал законным способом. Я настаиваю, что этот способ был законным. Потому что полный запрет экономической деятельности с оккупированными территориями появился гораздо позже", – отметил Новиков.

Напомним, подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он ее не получил, поскольку находится в Польше . Политик обещает возвратиться в середине января.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличных.

Порошенко считает это дело политическим.