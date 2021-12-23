Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд

Дело касается иска Порошенко к Владимиру Зеленскому по поводу «пленок Бигуса».

Владимира Зеленского вызывают на судебное заседание по иску Петра Порошенко – повестку обнародовал адвокат пятого президента Игорь Головань.

«Верховный Суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательством совершить определенные действия», – говорится в повестке.

Судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15 часов, сообщает Верховный Суд.

Как известно, 27 октября Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого Президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому по поводу «пленок Бигуса».

Порошенко требует от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.

Адвокаты Порошенко летом 2021 года подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества «прослушок» и обязать обнародовать все так называемые «записи Бигуса» в первоначальном виде. Порошенко считает, что оригиналы этих записей представляют общественный интерес.