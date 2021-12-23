Алгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового года

Порядок действий по взятию женщин на военный учет должен быть разработан до конца следующей недели. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайтах военкоматов или Министерства обороны.

Об этом в эфире Общественного радио сообщила советник замминистра обороны Наталья Воронкова.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайтах военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет встать электронно, - чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", - сказала она.

Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне специальностей, после получения которых женщины должны встать на военный учет. В документе говорится о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

Женщина обязана стать на военный учет, если ее профессия входит в расширенный список, и если она пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин по перечню специальностей следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

Нарушение норм будет караться штрафами.