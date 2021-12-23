Народные депутаты из "ЕС" пожаловались в ОГПУ, ГБР и СБУ на потерю энергетической независимости и покупку роSSийского угля

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» подали сообщение о преступлении Владимира Зеленского и его окружения в Офис Генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. В сообщении об уголовном правонарушении, в частности, отмечено: при каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора, сообщает пресс-служба " ЕС ".

"По состоянию на декабрь 2021 года, Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора - РоSSийской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины", – говорится в документе.

Представители « ЕС » отмечают, что в течение 2016 – 2019 годов высшее руководство государства вместе с профильным министерством провело переоборудование украинских ТЭС на добываемый на украинских угледобывающих предприятиях уголь газовой группы с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло- и электроснабжения. По состоянию на начало 2019 г., 55 из 75 блоков ТЭС были переведены на сжигание газового угля, и только 18% электроэнергии всех ТЭС производилось путем сжигания антрацита. Фактически, зависимость страны от поставок роSSийского угля и угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей была преодолена, и это обеспечило Украине энергетическую независимость в сфере тепло- и электроснабжения.

"Со вступлением в должность Президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС роSSийским углем, а также под видом роSSийского и углем с временно оккупированных территорий. Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло- и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора - РоSSийской Федерации и ныне недружественной Республики Беларусь .

Государственное предприятие ПАО «Центрэнерго» перешло на роSSийский уголь в интересах Игоря Коломойского. По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали государственной компании Центрэнерго фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно роSSийское.

Это утверждает в своем расследовании портал bihus.info, в частности, в сюжете Алисы Юрченко “КОЛОМОЙСКИЙ.RU” для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом"", - отмечают в " ЕС ".

В партии Порошенко утверждают, что за времена президентства Зеленского около 4 млрд долл. США были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран. А часть импортируемого угля, под видом роSSийского, является якобы углем, добытым и незаконно вывезенным с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС.

В «Европейской Солидарности» отмечают: указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, безопасности Украины». В части закупки угля с оккупированных территорий, после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» - правонарушение предусмотрено ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма".

А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть «создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения».

Депутаты требуют безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи уведомления о совершенном уголовном правонарушении, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам вышеприведенных уголовных правонарушений, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.