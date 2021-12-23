СБУ объявила подозрение руководителю ЧВК "Вагнер" за участие в войне на Донбассе

Он командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении руководителю роSSийской частной военной компании "Вагнер". Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

Это гражданин РоSSии, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ , сообщили в пресс-службе СБУ .

"Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем", – говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель ЧВК координировал свои действия с экс-командующим 2 армейским корпусом РФ . Куратор "вагнеровцев" командовал подчиненными ему подразделениями боевиков, которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины.

"Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «Вагнера» украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери из-за отпора подразделениями Вооруженных Сил Украины", – добавили в СБУ .

На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Напомним, участие боевиков ЧВК "Вагнер" в войне против Украины доказано многочисленными расследованиями. Кроме того, Временная следственная комиссия (ВСК) по делу наемников ЧВК "Вагнер" намерена подготовить и передать в Интерпол и другие международные организации данные о сотнях россиян, которые, вероятно, причастны к роSSийской агрессии на востоке Украины.

ЧВК "Вагнер" – "профессиональные" наемники, которых РоSSия отправляет в разные горячие точки, такие как Сирия и Ливия. Иногда они ведут боевые действия, иногда – охраняют на заказ какие-либо объекты. Эти боевики известны преступлениями против гражданского населения. В частности, в Ливии они расстреливали пленных.