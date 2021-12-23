ПЦУ выступила в защиту Порошенко

Киевская митрополия Православной церкви Украины выступила с заявлением о недопустимости политического давления на правосудие. Поместная церковь выступила в защиту пятого президента Украины Петра Порошенко и напомнила, что выборочное и политически мотивированное правосудие стало одной из причин Революции Достоинства.

В обнародованном документе отмечается, что одним из ключевых элементов реформы правосудия, последовательно поддерживаемой ПЦУ, является неукоснительное соблюдение принципов независимости и справедливости правосудия на всех этапах его осуществления – от начала следствия и до судебного приговора и его исполнения.

ПЦУ отмечает, что нарушения этих принципов не раз подрывали и продолжают подрывать авторитет Украины, общественное доверие к правоохранительной и судебной системам.

"Такие проявления зла стали одной из причин Революции Достоинства, когда украинский народ восстал против системной несправедливости и неправды со стороны тех, кто должен был стоять на страже закона и порядка. Все эти изъяны также становятся особенно опасными в условиях внешней гибридной агрессии против нашей страны", – сказано в документе.

"Учитывая все это, мы разделяем беспокойство как в обществе, так и среди международных союзников и партнеров Украины относительно обвинения бывшего главы государства в измене. В то время, когда общество разделено на политической почве, а противник накапливает у границ войска и демонстрирует готовность к открытому наступлению, по нашему убеждению всем, от кого зависит решение этого вопроса, следует быть особенно внимательными, беспристрастными, помнить о последствиях своих решений", – отмечается в заявлении.

ПЦУ напомнила, что с христианской точки зрения следует каждому не забывать слова Писания: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними" и "Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется".

Напомним, 20 декабря Порошенко сообщили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 УК Украины).

В "Евросолидарности" заявили, что подозрением в угольном деле власти якобы хотят помешать визитам Порошенко во Вселенский патриарх и европейские лидеры.

Украинская Православная Церковь получила Томос об автокефалии в январе 2019 года. После этого Константинополь стал считать ПЦУ единственной признанной правопреемницей Киевской митрополии, которая существовала в составе Вселенского патриархата из 10 века.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сыграл немаловажную роль в объединении православных церквей Украины и создании единой поместной Православной церкви Украины в декабре 2018 года. Он убеждал вселенского патриарха Варфоломея предоставить Томосу украинской церкви и участвовал в объединительном соборе.

Порошенко считает получение Томоса главным событием своей жизни и исторической катастрофой для Путина.