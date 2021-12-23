Посольство Канады о деле против Порошенко: "Внимательно следим"

Диппредставительство отмечает, что расследование должно быть законным и беспристрастным.

Посольство Канады в Украине прокомментировало дело против пятого президента, нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР".

На странице дипломатического представительства в Twitter отмечено, что "Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес экс-президента Петра Порошенко".

"Важно, чтобы любое расследование отвечало самым высоким стандартам прозрачности, справедливости, законности и беспристрастности", - отметили в посольстве.

Канада ??уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу екс-президента Петра Порошенка @poroshenko . Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості. — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) December 23, 2021

Ранее похожее заявление сделали в США .

Напомним, подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, поскольку находится в Польше . Политик обещает возвратиться в середине января.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

Порошенко считает это дело политическим.