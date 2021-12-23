Индонезия отказалась от закупки роSSийских Су-35

Власти Индонезии отказались от планов купить 11 роSSийских истребителей Су-35.

Об этом сказал министр начальник штаба военно-воздушных сил Индонезии Фаджар Прасето, пишет Defense News.

Индонезия впервые заявила о решении приобрести эскадрилью роSSийских Су-35 в 2015 году. В 2018 году даже были согласованы условия контракта стоимостью свыше 1 млрд. долларов, но он так и не был реализован. Страна должна была стать вторым иностранным заказчиком истребителя такого типа.

Причиной срыва соглашения, по неофициальной информации, стали опасения возможных ограничительных мер, которые Вашингтон мог бы ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). США так и не дали Индонезии гарантий не применять санкции.

По словам Прасето, Индонезия теперь будет выбирать между американскими истребителями F-15EX и французскими Rafale. Страна хочет приобрести две или три эскадрильи – в зависимости от того, на сколько станет бюджета.

В настоящее время в состав воздушных сил Индонезии входят модернизированные F-16 Fighting Falcon и роSSийские Су-27/30.

Су-35 – русский многоцелевой истребитель четвертого с половиной поколения. Фактически это модернизированный самолет Су-27 — флагман истребительной авиации военно-воздушных сил ряда постсоветских стран, в том числе и Украины, на вооружении которой находятся три десятка Су-27. С момента начала серийного производства Су-35 в 2008 году было выпущено чуть больше 100 единиц. Стоимость одного такого самолета варьируется от 31,5 до 100 миллионов долларов.