РоSSия начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму и на Кубани

Более 1200 военнослужащих отработают разведывательно-ударные действия с привлечением авиации.

РоSSия начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму и на Кубани
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

Масштабные учения десантников сегодня стартуют в РоSSии. Их проведут в оккупированном Крыму и в Краснодарском крае РФ.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны РоSSии сообщает ТАСС.

"Маневры стартуют 23 декабря на крымском военном полигоне "Опук". Во время мероприятия будут отработаны боевые стрельбы с участием десантно-штурмовых и других подразделений, а также разминирование территории и прикрытие военного контингента от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов условного противника", - сказано в сообщении.

По данным роSSийского военного ведомства, армейцы выполнят огневые задачи и уничтожат мишени на разных дальностях, отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах при огневой поддержке истребителей Ми-35.

На полигоне "Раевский" под НовороSSийском учения начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких расстояниях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".

В учениях принимают участие более 1200 военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники.

Ранее в декабре роSSийская армия провела танковые учения с боевыми стрельбами около границ Украины и в Крыму, а также учения по уничтожению морской учебной цели в Черном море с привлечением истребителей и бомбардировщиков морской авиации, а также расчетов берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) .

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