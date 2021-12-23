"Это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права".

РоSSия использовала мероприятие Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для провозглашения фальшивых нарративов в адрес других государств.

Об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран – членов ООН , передает Укринформ.

В документе отмечается, что РФ организовала в Совбезе ООН направленное против прославления нацизма мероприятие и предъявила обвинения странам Балтии и Украине.

РоSSия воспользовалась мероприятием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", - говорится в заявлении.

По мнению его авторов, делегаций западных стран и Украины – это преднамеренная попытка еще раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности, в области прав человека.

Время проведения этого мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания роSSийской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".

Как напоминают авторы заявления, Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам", - отмечается в документе.

В этой связи делегации 36 стран призывают РоSSию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "без промедлений вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины".

Американское издание Financial Times также писало, что США были вынуждены убеждать отдельные страны ЕС , что угроза роSSийского вторжения в Украину в начале 2022 года реальна. Отдельные европейские страны сначала сомневались в достоверности заявлений о подготовке РоSSии к вторжению, но после того, как американцы предоставили "чрезвычайно исчерпывающие" доказательства, они изменили свое мнение.