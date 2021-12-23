США разоблачили в Бразилии спонсоров террористов "Аль-Каиды"

На троих человек и связанные с ними компании наложили санкции.

США разоблачили в Бразилии спонсоров террористов "Аль-Каиды"
Ілюстративне фото
Фото: www.securitylab.ru

США разоблачили на территории Бразилии аффилированную с "Аль-Каидой" структуру. Три человека и связанные с ними компании признаны глобальными террористами.

На сайте Госдепа указано, что речь идет о Хайтаме Ахмале Шукре Ахмаде Аль-Маграби – одном из первых членов сети поддержки террористической группировки в Бразилии. Он в 2015 году переехал в Бразилию, где контактировал с еще одним связанным с террористами человеком и оказывал террористам финансовую и техническую помощь.

Второй включенный в список – Мохамед Шерфи Мохамед Авадд. Он поселился в Бразилии в 2018 году, получал банковские переводы от других приспешников "Аль-Каиды", подделывал валюту и играл значительную роль в бразильской организации, связанной с террористами.

На сайте Министерства финансов США также указано, что разоблачен Ахмад Аль-Хатиб, который также с территории Бразилии оказывал финансовую и материально-техническую помощь.

На всех троих наложены санкции, это также касается их компаний – мебельного бизнеса в городе Сан-Паулу. Вся собственность этих лиц должна быть заблокирована, также им запрещены транзакции на территории США и те, которые проходят транзитом через Штаты.

"Длительная деятельность этой базирующейся в Бразилии сети демонстрирует, что "Аль-Каида" остается глобальной террористической угрозой", - отметили в Госдепе.

Напомним, Аль-Каида появилась в Афганистане в 1998 году для борьбы с советскими войсками. Основателем террористической группировки был Осама бен Ладен. После вывода из Афганистана советских войск террористы объявили своим врагом США.

Террористы "Аль-Каиды" совершили самый смертоносный теракт – атаку на пассажирские самолеты и башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, в результате чего погибли 2 996 человек, более 6 000 получили ранения.

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