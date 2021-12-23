В Украине вводят третью дозу COVID-вакцины для медиков

Получить ревакцинальную дозу могут медики и сотрудники домов интернатного типа.

В Украине вводят третью дозу COVID-вакцины для медиков
Фото: КМДА

В Украине вводят третью, ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников зданий интернатного типа.

Такое решение Министерство здравоохранения приняло своим приказом 2849, сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только вакцины Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - говорится в сообщении.

Сгенерировать COVID-сертификат после получения ревакцинальной дозы можно будет в ближайшее время.

При этом получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует после праздников рассмотреть вопрос запуска бустерной вакцинации от COVID-19.

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