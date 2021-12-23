Крымскотатарский телеканал АТR прекращает спутниковое вещание

В результате отключения от спутника основная аудитория телеканала - жители оккупированного Крыма - смотреть его, как раньше, уже не смогут.

Крымскотатарский телеканал АТR прекращает спутниковое вещание
Фото: atr.ua

Единственный крымскотатарский телеканал АТR, который базируется на подконтрольной части Украины, прекращает спутниковое вещание. Руководство канала объясняет это долгами, которые образовались перед провайдером спутниковой связи "Spacecom" из-за недофинансирования госбюджета Украины.

Об этом сообщает АТR.

"В связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией "Spacecom". О возможном отключении от спутника "Amos" провайдер сообщил в официальном письме на имя генерального директора телеканала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате отключения от спутника основная аудитория телеканала – жители оккупированного Крыма – смотреть его, как раньше, уже не смогут.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - говорится в сообщении.

Пока канал остается в кабельных сетях Украины и в приложениях цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV и на сайте ATR.ua. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали роSSийскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала – крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

С 2016 года ATR стал получать финансирование из государственного бюджета. Сейчас это происходит по процедуре публичных закупок.

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