Крымскотатарский телеканал АТR прекращает спутниковое вещание

В результате отключения от спутника основная аудитория телеканала - жители оккупированного Крыма - смотреть его, как раньше, уже не смогут.

Единственный крымскотатарский телеканал АТR, который базируется на подконтрольной части Украины, прекращает спутниковое вещание. Руководство канала объясняет это долгами, которые образовались перед провайдером спутниковой связи "Spacecom" из-за недофинансирования госбюджета Украины.

Об этом сообщает АТR.

"В связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией "Spacecom". О возможном отключении от спутника "Amos" провайдер сообщил в официальном письме на имя генерального директора телеканала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате отключения от спутника основная аудитория телеканала – жители оккупированного Крыма – смотреть его, как раньше, уже не смогут.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - говорится в сообщении.

Пока канал остается в кабельных сетях Украины и в приложениях цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV и на сайте ATR.ua. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали роSSийскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева . Владелец телеканала – крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

С 2016 года ATR стал получать финансирование из государственного бюджета. Сейчас это происходит по процедуре публичных закупок.