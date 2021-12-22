В Минобороны и ВСУ приветствовали договоренность ТКГ о прекращении огня на Донбассе

ВСУ заверяют по поводу своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

В Минобороны и ВСУ приветствовали договоренность ТКГ о прекращении огня на Донбассе
Фото: mil.gov.ua

Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 22 декабря, понимание относительно решимости полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня.

Об этом говорится в совместном заявлении министра обороны и главнокомандующего ВСУ, обнародованном на сайте Минобороны.

"Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание относительно решимости полностью придерживаться мер по усилению режима прекращения огня, согласованных 22 июля 2020 года", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ВСУ заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня.

Напомним, что во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 22 декабря достигнуто совместное понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня на Донбассе.

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