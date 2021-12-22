Министр Мадагаскара попал в авиакатастрофу во время спасательной миссии, плыл к берегу 12 часов и выжил

Его вертолет упал в результате порыва ветра.

Фото: https://twitter.com/se_rajoelina

Министр полиции правительства Мадагаскара заявил, что 12 часов плыл в море после того, как его вертолет разбился во время спасательной миссии. Об этом сообщает BBC.

"Мне не пора умирать", - сказал истощенный министр полиции Серж Гелле, лежа на носилках.

Еще один сотрудник службы безопасности, путешествовавший с ним на вертолете, также выжил в аварии.

В понедельник вечером они летели для осмотра места кораблекрушения на северо-востоке страны.

Выступая во вторник, 57-летний Гелле сказал, что его вертолет упал в результате порыва ветра, и он плыл с 7:30 вечера до 7:30 следующего утра в портовый город Махамбо.

Он сказал, что у него нет травм, но добавил, что очень замерз.

"Я просто хочу, чтобы вы показали это видео моей семье, моим коллегам, членам правительства. Я жив и здоров", - сказал министр местным жителям Махамбо.

Начальник полиции Зафисамбатра Равоави сообщил информационному агентству AFP, что господин Гелле использовал одно из сидений вертолета, чтобы было легче плыть.

"У него всегда была отличная выносливость в спорте, и он поддерживал этот ритм как министр, будто 30-летний... у него стальные нервы", - сказал Равоави.

Перед назначением на должность министра в августе этого года Серж Гелле три десятилетия проработал в полиции.

Поздним вечером в понедельник, 20 декабря, у побережья северо-восточного Мадагаскара затонуло судно Francia с пассажирами. Грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, перегрузили нелегальные мигранты, и двигатель залило водой. На борту было 138 человек. В результате спасательной операции было найдено 50 пассажиров, погибли 64 человека. Ведутся поиски еще 24 пропавших без вести.

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