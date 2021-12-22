Водителя "слуги народа" Галушко оштрафовали и лишили водительских прав на год, - Монастырский

Его привлекли к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование.

Водителя "слуги народа" Галушко оштрафовали и лишили водительских прав на год, - Монастырский
Фото: Скріншот відео

Печерский районный суд Киева оштрафовал на 10200 гривень и лишил права управления на 1 год водителя народного депутата от "Слуги народа" Николая Галушко.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Никому нельзя оскорблять кого-либо! Тем более полицейских, ежедневно рискующих своей жизнью и здоровьем. Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права управления на 1 год и заплатил штраф 10200 гривень", - написал Монастырский.

Министр также отметил, что в настоящее время украинским законодательством не предусмотрена существенная ответственность за оскорбление полицейского. Он напомнил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривень.

"Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон. Это будет по-европейски, справедливо и по сути. Так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", - добавил Монастырский.

Напомним, что накануне обнародовано видео, на котором народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД его автомобиль. Инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили автомобиль в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя. Он долго нецензурно высказывался и объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

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