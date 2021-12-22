ТКГ согласовала возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе

Украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ и т.д.

ТКГ согласовала возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе
Фото: unn.com.ua

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 22 декабря достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, 22 декабря состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет засвидетельствовать сдержанный оптимизм относительно возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса. На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин отметил, что "впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях".

"Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - заметил Костин.

В заявлении отмечается, что способность гарантировать стопроцентное выполнение соответствующих обещаний и реализовать Мероприятия по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля прошлого года, будет "означать и возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты".

Отмечается, что украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии столкновения.

Напомним, что с начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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