ТКГ согласовала возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе
Украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ и т.д.
Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 22 декабря достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.
"Сегодня, 22 декабря состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет засвидетельствовать сдержанный оптимизм относительно возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса. На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин отметил, что "впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях".
"Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - заметил Костин.
В заявлении отмечается, что способность гарантировать стопроцентное выполнение соответствующих обещаний и реализовать Мероприятия по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля прошлого года, будет "означать и возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты".
Отмечается, что украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии столкновения.
Напомним, что с начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.