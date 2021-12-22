Турция заявила о старте производства собственной вакцины от COVID

В Турции одобрили для экстренного применения COVID-вакцину TURKOVAC собственного производства.

"Испытания на добровольцах доказали эффективность и безопасность инактивированной вакцины, серийное производство которой запущено в среду, 22 декабря, 2021 года", - сообщило турецкое информагентство Анадолу.

Исследования для разработки отечественной вакцины от COVID-19 в Турции начали в марте 2020 года.

"Наиболее успешными и оперативными оказались специалисты Университета Эрджиеса, который разработал препарат борьбы с коронавирусом. Испытания турецкой вакцины стартовали в апреле 2020 года".

В июне 2021 года начался третий этап клинических исследований препарата с участием добровольцев из 28 турецких провинций.

"В третьей фазе испытаний вакцину ввели тысячам добровольцев, которые не болели коронавирусом и не получили никакой дозы вакцины. Также в октябре 2021 года в рамках третьей фазы испытаний TURKOVAC был введен как бустерная доза добровольцам, ранее привитым двумя дозами вакцины. – сказано в сообщении.

Глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа 22 декабря во время видеоконференции с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил о начале серийного производства вакцины отечественного производства.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция готова "поделиться своей вакциной со всем человечеством".

"Таким образом, Турция стала 9-й страной – производителем вакцины от коронавируса в мире", – резюмирует агентство.

По состоянию на 22 декабря в 84-миллионной Турции сделали более 125,7 млн прививок против коронавируса, в том числе полностью вакцинировались 51,2 млн человек, а 15,3 млн получили третью (бустерную) дозу препарата. Страна использует препараты Pfizer/BioNTech, CoronaVac и "Спутник V".