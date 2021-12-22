Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП

Международные партнеры Украины ожидают назначения нового руководителя антикоррупционного ведомства.

Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП
Фото: Прямий

Послы стран "Группы семи" выразили разочарование из-за того, что конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не проголосовала за кандидата с наибольшим количеством баллов.

Об этом говорится в заявлении послов в твиттере.

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя", - сказано в заявлении.

Послы призвали комиссию по избранию руководителя САП как можно скорее собраться, чтобы завершить процесс.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", - подчеркивают послы G7.

Напомним, накануне детектив НАБУ Александр Клименко выиграл конкурс на должность главы САП, но члены комиссии за него не проголосовали. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов. Она заявила, что не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено в суде.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

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