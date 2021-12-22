Шмигаль признал, что "черный" снег в Бурштыне является следствием работы ТЭС

Такие случаи случались и раньше.

"Черный" снег возле Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области является результатом работы теплогенерирующего объекта. Такие случаи были раньше.

Об этом на брифинге в Ивано-Франковске сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает "Укринформ".

"Украина видела этот случай, когда снег был серого и черного цвета. Такие случаи случались раньше. Действительно, это, очевидно, следствие работы теплогенерирующего объекта", - отметил Шмигаль в ответ на вопросы выбросов на Бурштынской ТЭС, которые могли повлечь загрязнение окружающей территории и "черный" снег.

Фото: Суспильне Карпаты

Фото: Суспильне Карпаты

Фото: Суспильне Карпаты

По словам руководителя правительства, вопрос работы Бурштынской ТЭС сейчас находится на личном контроле у исполняющего обязанности министра экологии. Об этом есть обращение народных депутатов от Прикарпатья, проводится соответствующая работа. Шмигаль отметил, что в ближайшее время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук совершит инспектирующий визит на это предприятие.

"При необходимости (для этого визита – ред.) будут включены правоохранительные органы. Безусловно, станция является сертифицированным и лицензированным объектом. Безусловно, она подлежит контролю со стороны государства", – отметил Шмигаль.

16 декабря жители Бурштынской и Галицкой общин обвинили Бурштынскую ТЭС в загрязнении окружающей территории, из-за чего снег стал черным. Люди инициировали открытое обращение к правительству и президенту Украины с требованием принять немедленные меры по прекращению выбросов на Бурштынской ТЭС. На предприятии сообщили, что выбросы не могли вызвать загрязнение снега на территории общины. На ТЭС заверили, что технологических нарушений в работе станции не было, а все энергоблоки оборудованы электрофильтрами.

Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. 12 энергоблоков мощностью по 200 МВт были введены в эксплуатацию в 1965–1969 годах. Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный – природный газ и мазут. Бурштынская ТЭС входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Денис Шмигаль с января 2018 по июль 2019 работал директором ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".