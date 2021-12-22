Аваков прокомментировал скандал со "слугой" Галушко: "Не единственный эпизод"

Экс-министр говорит, что обсуждал его поведение с Арахамией и Монастырским.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обсуждал с руководством фракции и профильного комитета поведение народного депутата "Слуги народа" Николая Галушка, попавшего в скандал из-за поведения в отношении полицейского.

В комментарии УП бывший чиновник сказал, что говорил о нем с главой фракции СН Давидом Арахамией, а также в то время главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денисом Монастырским (ныне главой МВД).

По словам Авакова, этот эпизод грубого общения депутата Галушко со стражем порядка, который произошел год назад, но стал известен только сейчас, не единственный.

"Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к этому депутату, кроме приличного поведения, никогда не было! Я этого депутата в очистку не назначал" (с) – ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент! Кстати, понимая уровень и манеру общения господина Галушка, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из заместителей министров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом", - отметил Аваков.

Он добавил, что водитель авто Галушка, нарушивший ПДД и за это остановленный полицией, признан виновным решением суда и понес административное наказание.

"Еще раз подчеркну единственный и очевидный вывод, который следует сделать из этой истории: перед законом все равны, нет ни особых, ни неприкосновенных, нет тех, кого не должна осматривать полиция, нет тех, кто имеет право нарушать закон. Это касается всех: президента, министра, бывшего министра, простого человека – всех! Только тогда будет справедливость и порядок и не будет таких скандалов", – прокомментировал Аваков.

Напомним, 22 декабря "Украинская правда" опубликовала видео, на котором Николай Галушко обматерил полицейских за остановку его автомобиля.

42-летний Галушко – член комитета по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

Представительница "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что обнародование видео с депутатом Николаем Галушко может быть связано с тем, что депутат летом голосовал за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Таким образом, это якобы может быть "местью".

В сентябре 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время одного из эфиров заявил, что Аваков может быть причастен к тому, что депутаты от партии власти "резко стали наркоманами за рулем" в последнюю неделю его пребывания в должности.