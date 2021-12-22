С официальными заявлениями по международным вопросам могут выступать исключительно президент, премьер и глава МИД, – указ

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому с официальными заявлениями по международным вопросам могут выступать президент, премьер и глава Министерства иностранных дел.

Указ президента №671/2021 "Вопрос координации внешнеполитической деятельности государства" обнародован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего исполнения международных договоров Украины, в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел Украины.

2. Министерство иностранных дел Украины в соответствии с определенными законодательством полномочий предоставляет официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам, вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров Украины предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере", – говорится в документе.

Согласно указу при осуществлении внешних отношений государственные органы должны согласовывать все свои шаги с Министерством иностранных дел Украины.

Должностные лица и государственные органы обязаны информировать Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации государственной политики в сфере внешних отношений, с представителями иностранных государств, международных организаций в течение десяти дней после таких контактов, а в случае получения особо важной информации – безотлагательно.

Официальная переписка государственных органов по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в сфере внешних сношений, должна осуществляться через Министерство иностранных дел Украины, кроме случаев, предусмотренных законом или международным договором Украины.

Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно Министерство иностранных дел Украины.

Также указом утверждено обязательное включение в состав участников международных переговоров при проведении в Украине:

премьер-министра Украины – первого заместителя или заместителя Министра иностранных дел Украины;

первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины – руководителя соответствующего структурного подразделения аппарата Министерства иностранных дел Украины;

министра Украины, руководителя другого центрального органа исполнительной власти, государственного органа – представителя Министерства иностранных дел Украины, занимающего должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенного по решению Министра иностранных дел Украины;

должностных лиц министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов с главами и сотрудниками аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций представителя Министерства иностранных дел Украины, занимающего должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенного по решению Министра иностранных дел Украина.

В случае проведения за рубежом международных переговоров, встреч, бесед украинских высокопоставленных должностных лиц обязательно участие руководителя зарубежного дипломатического учреждения Украины в соответствующем иностранном государстве или при международной организации.

Указом установлено общее руководство, координацию и контроль за деятельностью должностных и других лиц, членов делегаций Украины, находящихся в иностранном государстве со стороны МИД . Представители внешнеполитического ведомства или соответствующих зарубежных дипломатических учреждений должны быть включены в состав делегаций Украины, участвующих в мероприятиях международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий.

Делегации и представители Украины за границей руководствуются письменными директивами, указаниями, техническими задачами, определяющими позицию Украины.