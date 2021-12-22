12% компаний из списка СНБО сменили название после введения в отношении них санкций

40 украинских юридических лиц сменили название после введения в отношении них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это 12% всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины. Сейчас в перечне размещено 333 украинских юрлица.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Как отмечается в сообщении, изменение названия не снимает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, так как остается неизменным его регистрационный код. Зато контрагентов, попавших на "оборотней", контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу.

"Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в "ловушку" с подсанкционной компанией , нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", – прокомментировал руководитель корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.

Большинство компаний, в отношении которых введены санкции, оказались в списке из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействие террористической деятельности и т.д.

Напомним, в апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против двух десятков человек, которых власти считают контрабандистами. Тогда же был внесен законопроект о криминализации контрабанды, который пока прошел только первое чтение.

14 мая Украина ввела санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов-иностранцев.

В октябре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" СНБО ошибочно внес свыше 100 человек.

Также он признал, что санкции против контрабандистов не смогли остановить незаконное перемещение товаров через границу.