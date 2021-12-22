В Днепре СБУ разоблачила "президента Украины", который уже сформировал "теневое правительство"

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила лидера фейкового "народовластия", который объявил себя "президентом" и сформировал "теневое правительство". Злоумышленник считал нелегитимными действующие органы государственной власти и призвал граждан Украины заменить их вновь созданными.

В частности не исключал и вариант насильственного свержения власти, сообщает пресс-центр СБУ .

Следствие установило, что подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями были назначены "председатель Верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонникам первоочередным распоряжением право иметь огнестрельное оружие", – сообщают в СБУ .

При обыске у злоумышленника изъяты:

печати и бланки фейковых псевдообразований;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

"фейковые" распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта" "высокопоставленных лиц".

В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Напомним, в конце ноября СБУ открыла производство по факту подготовки захвата государственной власти. Отмечалось, что речь идет о гражданах Украины и РФ .

Это произошло после того, на пресс-марафоне 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в государственный переворот. От президента также досталось Гордону и Шустеру. Последнего Зеленский назвал одним из дестабилизаторов страны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах. А деятельность олигархов в стране представляет угрозу самому существованию государства.

Вечером 1 декабря в центре Киева прошла протестная акция "Защити Украину - останови переворот". Ее организаторами выступили "Движение сопротивления капитуляции" и политические партии "Демократична сокира" и "Национальный корпус". Люди собрались у стелы Независимости, где установили сцену, а затем провели шествие.

В связи с акцией в центре города перекрыли движение по многим улицам. Майдан и Крещатик также перекрыли, а подступы к Офису президента – заблокировали. Протестная акция прошла без нарушений правопорядка.

3 декабря в Офисе президента заявили, что госпереворот не состоялся благодаря Зеленскому. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, "благодаря начатой президентом дискуссии политическое настроение в обществе явно начало меняться".