Адвокат Порошенко просит следователей допросить Зеленского, Арахамию, Верещук, Вениславского и двух нардепов от "СН"

Головань подал ходатайство о допросе их в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу".

Адвокат Порошенко просит следователей допросить Зеленского, Арахамию, Верещук, Вениславского и двух нардепов от "СН"
Фото: ЕРА/UPG

Адвокат пятого президента Петра Порошенко вызывает свидетелями по так называемому "угольному делу" президента Владимира Зеленского, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Соответствующее ходатайство подал адвокат Игорь Головань, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому «угольному делу» (производство 2201613000000212, позавчерашнее «сообщение о подозрении») группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook.

Адвокат просит следователей немедленно допросить, "само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Даниила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича".

"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмировал Игорь Головань.

Напомним, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 УК Украины).

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Порошенко санкционировал закупку угля у подконтрольных "ЛНР" и "ДНР" предприятий. В результате этих действий тогдашние власти Украины перечислили не менее 205 млн гривень на оккупированные территории. Фигурантами дела являются бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Ранее в пресс-службе партии "Евросолидарность" заявили, что подозрением в угольном деле власть якобы хочет помешать визитам Порошенко к Вселенскому патриарху и европейским лидерам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований ПорошенкоВице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
ЛаВРУН фюрера РФ: Запад должен заставить Зеленского выполнить Минские соглашенияЛаВРУН фюрера РФ: Запад должен заставить Зеленского выполнить Минские соглашения
ПДЧ в НАТО для Украины – это лучшая санкция против Путина, - ПорошенкоПДЧ в НАТО для Украины – это лучшая санкция против Путина, - Порошенко
Арахамия считает, что Порошенко в случае доказательства вины нужно "запретить заходить в Верховную Раду"Арахамия считает, что Порошенко в случае доказательства вины нужно "запретить заходить в Верховную Раду"
Посольство США прокомментировало дело против ПорошенкоПосольство США прокомментировало дело против Порошенко
В деле Порошенко необходимо будет собрать целый комплекс доказательств, – нардеп ВласенкоВ деле Порошенко необходимо будет собрать целый комплекс доказательств, – нардеп Власенко
Порошенко: подозрение главе государства в государственной измене и содействии терроризму – это переход "красных линий"Порошенко: подозрение главе государства в государственной измене и содействии терроризму – это переход "красных линий"
Зеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИСЗеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИС
Порошенко и Медведчук вступили в сговор не позднее октября 2014 года и поделили функции в преступном плане, – текст подозренияПорошенко и Медведчук вступили в сговор не позднее октября 2014 года и поделили функции в преступном плане, – текст подозрения
Преследование Порошенко происходит в угоду Путину, - АрьевПреследование Порошенко происходит в угоду Путину, - Арьев
Последние новости
Подгружаем последние новости