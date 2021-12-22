Адвокат Порошенко просит следователей допросить Зеленского, Арахамию, Верещук, Вениславского и двух нардепов от "СН"

Головань подал ходатайство о допросе их в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу".

Адвокат пятого президента Петра Порошенко вызывает свидетелями по так называемому "угольному делу" президента Владимира Зеленского, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Соответствующее ходатайство подал адвокат Игорь Головань, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому «угольному делу» (производство 2201613000000212, позавчерашнее «сообщение о подозрении») группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook.

Адвокат просит следователей немедленно допросить, "само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Даниила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича".

"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмировал Игорь Головань.

Напомним, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 УК Украины).

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Порошенко санкционировал закупку угля у подконтрольных "ЛНР" и "ДНР" предприятий. В результате этих действий тогдашние власти Украины перечислили не менее 205 млн гривень на оккупированные территории. Фигурантами дела являются бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Ранее в пресс-службе партии "Евросолидарность" заявили, что подозрением в угольном деле власть якобы хочет помешать визитам Порошенко к Вселенскому патриарху и европейским лидерам.