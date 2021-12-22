Грызлов станет послом фюрера РФ в Беларуси

"Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают".

Представитель РоSSии в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов станет новым послом РФ в Беларуси. Его кандидатуру уже утвердил соответствующий комитет Государственной думы, сообщило роSSийское издание Znak.com со ссылкой на источники в парламенте.

"Грызлов – политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент [Владимир Путин]. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Беларусью, говорит о еще большем сближении наших стран", - цитирует издание своего собеседника.

По его словам, "просто на такие должности людей уровня Грызлова не назначают", и после этого назначения может быть создан общий парламент РоSSии и Беларуси.

Газета "Коммерсант" утверждает, что Грызлов пока будет совмещать работу послом с исполнением обязанностей в ТКГ.

Сейчас послом РоSSии в Беларуси является Евгений Лукьянов.

Путин назначил Бориса Грызлова представителем РоSSии в ТКГ в конце 2015 года.

Грызлов занимал пост министра внутренних дел РоSSии (2001-2003), являлся главой Государственной думы РоSSийской Федерации четвертого и пятого созывов (2003-2011). Кроме того, он является главой высшего совета партии "Единая РоSSия" с 2002 года.