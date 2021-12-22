Данилов оценил количество роSSийских войск возле территории Украины в 122 тысячи человек
Секретарь СНБО заверил, что Украина отслеживает действия РФ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. - в 400-километровой.
Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области, пишет "Интерфакс-Украина".
"Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте новость, то для нас это - ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны РоSSийской Федерации", - заявил он.
Данилов заверил, что ситуация на границе с Россией хоть и неспокойная, но контролируемая.
"В случае обострения ситуации - это [нападение РФ на Украину] не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодняшний день. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", - заявил он.
Напомним, что Данилов в ноябре вообще говорил, что данные западных медиа о наращивании роSSийских войск около территории Украины являются дезинформацией.
Американское издание Financial Times также писало, что США были вынуждены убеждать отдельные страны ЕС, что угроза роSSийского вторжения в Украину в начале 2022 года реальна. Отдельные европейские страны сначала сомневались в достоверности заявлений о подготовке РоSSии к вторжению, но после того, как американцы предоставили "чрезвычайно исчерпывающие" доказательства, они изменили свое мнение.
Министерство обороны Украины считает, что РоSSия может напасть в конце января.