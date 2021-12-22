Данилов оценил количество роSSийских войск возле территории Украины в 122 тысячи человек

Секретарь СНБО заверил, что Украина отслеживает действия РФ.

Данилов оценил количество роSSийских войск возле территории Украины в 122 тысячи человек
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. - в 400-километровой.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте новость, то для нас это - ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны РоSSийской Федерации", - заявил он.

Данилов заверил, что ситуация на границе с Россией хоть и неспокойная, но контролируемая.

"В случае обострения ситуации - это [нападение РФ на Украину] не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодняшний день. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", - заявил он.

Напомним, что Данилов в ноябре вообще говорил, что данные западных медиа о наращивании роSSийских войск около территории Украины являются дезинформацией.

Американское издание Financial Times также писало, что США были вынуждены убеждать отдельные страны ЕС, что угроза роSSийского вторжения в Украину в начале 2022 года реальна. Отдельные европейские страны сначала сомневались в достоверности заявлений о подготовке РоSSии к вторжению, но после того, как американцы предоставили "чрезвычайно исчерпывающие" доказательства, они изменили свое мнение.

Министерство обороны Украины считает, что РоSSия может напасть в конце января.

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