СНБО прогнозирует следующую волну COVID-19 в первой половине февраля

"Все зависит от вакцинирования, это следует понимать".

СНБО прогнозирует следующую волну COVID-19 в первой половине февраля
Фото: kyivcity.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что следующая волна COVID-19Украине может начаться в феврале.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области, пишет "Укринформ".

"У нас на сегодняшний день ситуация находится под контролем. Волна, которая сегодня есть в нашей стране, она идет сегодня на убыль, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна, - мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это надо понимать", - сказал Данилов.

На прошлой неделе он говорил, что волна может начаться 15-20 февраля.

Напомним, что Киевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январе.

Национальная академия наук также заявила, что уже в начале января Украина может ощутить влияние нового омикрон-варианта коронавируса.

С начала пандемии в Украине было три больших волны COVID-19: в конце 2020 года, в марте-мае 2021 года и октябре-декабре 2021 года.

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