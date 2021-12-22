В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини

Под защитой пожарной команды будут жить 7 сел и два поселка.

В Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области сегодня, 22 декабря, открыли добровольную пожарную команду.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во вновь созданной ДПК на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев: игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля.

"Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут находиться жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную громаду. Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров", - говорится в сообщении.

Накануне добровольцы прошли специальные учения, во время которых тренировались в отработке упражнений по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

Троицкий женский монастырь – православный женский монастырь в пользовании Украинской православной церкви (Московского патриархата).