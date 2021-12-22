"Слуга народа" назвала видео с Галушко местью от Авакова

Представительница "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что обнародование видео с депутатом Николаем Галушко может быть связано с тем, что депутат летом голосовал за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщается в телеграмме Палийчук.

"Этот инцидент имел место год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД , который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД , которое состоялось 15 июля, а появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И ее можно воспринять как недавний инцидент", - заявила она.

Несмотря на это, в "Слуге народа" принесли извинения сотрудникам полиции и пообещали, что "неприемлемое" поведение Галушко будет рассматриваться этическим комитетом партии.

Напомним, что 22 декабря "Украинская правда" опубликовала видео, на котором Николай Галушко обматерил полицейских за остановку его автомобиля.

42-летний Галушко – член комитета по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

В сентябре 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время одного из эфиров заявил, что Аваков может быть причастен к тому, что депутаты от власти партии "резко стали наркоманами за рулем" в последнюю неделю его пребывания в должности.