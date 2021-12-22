На Донбассе впервые провели стрельбы из противотанковых комплексов Javelin
В случае полномасштабного роSSийского вторжения они могут быть применены в боевых условиях.
В Донецкой области состоялись первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники и может уничтожать танки на расстоянии около 3 км.
Как сообщает телеканал "Дом", "Джавелины" впервые применили на Донбассе не в боевых условиях, а на полигоне.
Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 американских пусковых установок и около 500 ракет. Их могут применить в случае полномасштабного роSSийского вторжения.
Главным преимуществом Джавелина является легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы.
"Все расчеты, работающие с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания", - сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Литве противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму до 125 млн долларов. Соглашение заключено на фоне обострения напряженности в Восточной Европе ввиду того, что РоSSия сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной. Документ предусматривает поставку в Литву 341 ракеты FGM-148F, 30 командно-пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки.
Напомним, 19 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу летального оружия.