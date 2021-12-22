На Донбассе впервые провели стрельбы из противотанковых комплексов Javelin

В случае полномасштабного роSSийского вторжения они могут быть применены в боевых условиях.

В Донецкой области состоялись первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники и может уничтожать танки на расстоянии около 3 км.

Как сообщает телеканал "Дом", "Джавелины" впервые применили на Донбассе не в боевых условиях, а на полигоне.

Фото: ДОМ

Фото: ДОМ

Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 американских пусковых установок и около 500 ракет. Их могут применить в случае полномасштабного роSSийского вторжения.

Главным преимуществом Джавелина является легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы.

"Все расчеты, работающие с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания", - сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Фото: ДОМ

Фото: ДОМ

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Литве противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму до 125 млн долларов. Соглашение заключено на фоне обострения напряженности в Восточной Европе ввиду того, что РоSSия сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной. Документ предусматривает поставку в Литву 341 ракеты FGM-148F, 30 командно-пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки.

Напомним, 19 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу летального оружия.