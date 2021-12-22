Львовский облсовет призвал называть РоSSию Московией

Депутаты Львовского областного совета во время заседания во вторник, 21 декабря, поддержали обращение к центральным властям, в котором предложили называть РоSSию Московией, а россиян – московитами.

Об этом сообщается на сайте совета.

Депутаты считают, что РоSSия неправомерно пользуется "украденным государственным и географическим названием".

"300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в РоSSию, а себя провозгласил императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена такая страна, как РоSSия , только как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", - говорится в депутатском обращении.

Облсовет заявил, что "изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины".

В этой связи депутаты предлагают использовать название Московия на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ .

Несколько дней назад за подобное обращение проголосовал Ровенский облсовет.

Напомним, что бывший президент Петр Порошенко за время своей каденции обвинял РоSSию в присвоении украинской истории.

Его преемник Владимир Зеленский также говорил, что именно Украина является наследницей Киевской Руси, а РоSSия – это "двоюродный племянник и очень далекий родственник".