"Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на "Газпром"

В НАК считают действия РоSSии давлением на ЕС для запуска Северного потока-2 без соблюдения требований европейского законодательства.

"Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление роSSийским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Отмечается, что "Нафтогаз" подал ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия Газпрома являются антиконкурентными и привели к значительным негативным последствиям для всех европейских потребителей. Нафтогаз, как один из крупнейших покупателей газа в Европе, также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию надлежаще отреагировать на нарушения", - заявил глава правления НАК Юрий Витренко.

В своей жалобе "Нефтегаз" обращает внимание на ряд конкретных злоупотреблений. В частности, речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС , принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы.

Кроме того, роSSийская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу.

"Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС . Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, «Газпром» продолжает блокировать экспорт добываемого в РоSSии частными компаниями газа, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" считают такие действия "Газпрома" давлением на ЕС для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

"Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки $1921 за 1 тыс. куб. м (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", - подчеркнули в НАК.

В жалобе также говорится о невозможности дискриминационных подходов со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", Украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым роSSийский газ транспортируется в Европу.

"Нафтогаз" просит Европейскую Комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-роSSийской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС . При этом клиенты Газпрома получат возможность покупать газ, в частности, на границе РоSSии с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, Газпром должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частным роSSийским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии.

Напомним, "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через ГТС Украины на январь и выкупил менее четверти предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".