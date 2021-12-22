Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко

Украине нужно единство, а не разделение, считает польский политик.

Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Вице-маршалок Сената Республики Польша Михал Каминский предостерег украинские власти от преследований пятого президента Петра Порошенко. Он подчеркнул, что европейские партнеры не понимают, почему в ситуации ежедневной угрозы роSSийского вторжения власти Украины не консолидируют общество, а занимаются давлением на оппозицию, пишет "Прямой".

Порошенко – очень надежный партнер Запада. Его голос, как мы слышали сегодня в Польше, очень важен для защиты Украины, потому что президента Порошенко, как признанного лидера, очень хорошо принимают в западных странах, к нему прислушиваются, и его призывы слышат на Западе”, – говорит Каминский.

“Люди на Западе и люди в Польше не понимают, что происходит в Украине. Почти каждый день возникает угроза роSSийской агрессии, и в это же время мы слышим, что есть обвинения и нападки на президента Порошенко и других лидеров оппозиции. Сегодня Украине нужно единство, а не разделение”, – подчеркнул польский политик.

По его мнению, один из важнейших вопросов – продемонстрировать солидарность Запада с Украиной и украинским народом, слабость Запада только подтолкнет Путина к вторжению.

“Нам нужно от украинской стороны сегодня то же, что Польша показала 15-20 лет назад, когда мы вступили в НАТО. Мы были вместе – правые и левые, и я думаю, что Украина нуждается в том же – не во внутренних разногласиях, а в единстве”, – резюмировал польский депутат.

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