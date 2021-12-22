"Слуга народа" Галушко обматерил полицейских, остановивших его авто

Нардеп приехал "выручать" своего водителя, которого остановили за нарушение ПДД.

"Слуга народа" Галушко обматерил полицейских, остановивших его авто
Фото: Скріншот відео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД его автомобиль.

Видео, предоставленное полицейскими, опубликовала "Украинская правда".

По данным источников, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года. Приблизительно в 4 утра полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя. Он долго нецензурно высказывался и объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата, и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на авто не написано, что оно принадлежит нардепу, а также что депутаты не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами". Он также отмечает, что этот автомобиль (Toyota Land Cruiser) задекларирован и находится в собственности матери.

Отметим, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Напомним, 10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы. Он заявил, что считает неправильным то, что замглавы МВД не знают в лицо. По его мнению, это полное несоблюдение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам правоохранителю: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…".

После этого глава МВД Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения. Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря президент Владимир Зеленский попросил Монастырского и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили. 13 декабря его уволили.

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