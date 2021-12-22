Прокуратура Нидерландов требует пожизненного для Гиркина и других обвиняемых по делу MH17

Прокуратура Нидерландов требует максимального срока наказания – пожизненного заключения – для всех четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17.

Об этом стало известно в среду, 22 декабря, на очередном заседании в нидерландском суде.

Бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), его заместителя Сергея Дубинского (Хмурого) и подчиненных Олега Пулатова (Гюрзу, Халифа) и Леонида Харченко (Крота) обвиняют в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом.

"Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко за уничтожение самолета в составе организованной группы лиц, повлекшее гибель 298 человек, получили пожизненное заключение", - заявил прокурор.

Следующее заседание суда состоится 7 марта. На нем будет выступать сторона защиты.

Окончательное решение судом может быть вынесено в конце 2022 года.

Напомним, что 17 июля 2014 года на оккупированной территории Донбасса разбился "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв – граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

В начале марта 2020 г. в Нидерландах начали судить первых обвиняемых в катастрофе. Слушания проходят в судебном комплексе "Схипсхол" вблизи одноименного международного аэропорта Амстердама.