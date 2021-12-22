ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" Донбассу

РоSSийский министр утверждает, что подобный подход поддержали и Байден, и Блинкен.

Лавров заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" Донбассу
Фото: RT

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что США согласны с тем, что Украина должна предоставить Донбассу "особый статус".

Об этом он сказал в интервью RT в среду, 22 декабря.

"Наши американские коллеги еще в июне, когда был саммит Путин – Байден, выразили заинтересованность, не подрывая нормандский формат, использовать возможности Соединенных Штатов для того, чтобы помочь выполнять Минские соглашения. Подчеркнув, что они понимают, что они предполагают придание особого статуса этим территориям. Мы это активно поддержали", - заявил он.

По его словам, такой же подход позже подтвердили заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, помощник государственного секретаря США Кэтрин Донфрид и сам госсекретарь Энтони Блинкен.

"Все они подтверждали необходимость определения особого статуса Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями", - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что РоSSия не собирается "разменивать" вопросы особого статуса и нерасширения НАТО на восток.

"Для нас принципиально важно и то, и другое. И полное выполнение Минских соглашений, включая требование к Украине соблюдать права национальных меньшинств, и то, что касается более широких гарантий безопасности и ясности, и предсказуемости между США и НАТО", - сказал Лавров.

Напомним, что в начале декабря агентство Associated Press со ссылкой на свои источники заявило, что США могут надавить на Украину в вопросе "особого статуса".

Представитель Белого дома Джен Псаки после этого заявила, что США не будут требовать от Украины, чтобы она уступила часть оккупированных территорий Донбасса пророSSийским силам.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украина приняла еще в конце 2014 года, но он еще не начал работать. Законом предусмотрено, что положения об "особом статусе" вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

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