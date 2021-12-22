ВАКС во второй раз заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Дубилета

Банкир сейчас живет в Израиле.

ВАКС во второй раз заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Дубилета
Олександр Дубілет
Фото: forbes.net.ua

Высший антикоррупционный суд в среду, 22 декабря, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, проживающего в Израиле.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн. гривен в пользу страховой компании "Ингосстрах", связанной с ПриватБанком.

Кроме того, Дубилета подозревают в растрате денег банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и сокрытия совершенного преступления.

Общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает почти 315 млн долларов США, что, согласно официальному курсу Национального банка Украины на 16 декабря 2016 года, составило более 8,2 млрд гривен.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, принадлежавшего Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в связи с его неплатежеспособностью.

Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что до национализации ПриватБанк являлся объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к ущербу минимум в 5,5 млрд долларов.

Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка перед его национализацией. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд. гривен из ПриватБанка перед национализацией. Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и два руководителя департаментов.

В марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск. В ответ экс-банкир заявил, что является гражданином Израиля, проживает в Израиле и не прячется от следствия.

В июне 2021 года ВАКС заочно арестовал Дубилета, но апелляционная палата через несколько недель это решение отменила.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Памятник Бандере в Тернополе второй раз через неделю атаковали вандалыПамятник Бандере в Тернополе второй раз через неделю атаковали вандалы
Суд согласовал заочное рассмотрение "нефтяного" дела против КурченкоСуд согласовал заочное рассмотрение "нефтяного" дела против Курченко
Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанкаАпелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанка
ВАКС арестовал заместителя ТрухановаВАКС арестовал заместителя Труханова
Байден перенес разговор с Зеленским и во второй раз пообщался с европейскими лидерамиБайден перенес разговор с Зеленским и во второй раз пообщался с европейскими лидерами
Ко Дню самоуправления Киев наградили Почетным Флагом от Совета Европы, - КличкоКо Дню самоуправления Киев наградили Почетным Флагом от Совета Европы, - Кличко
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Обвиняемого в рекордной взятке от Злочевского ВАКС отпустил за границу на хоккейОбвиняемого в рекордной взятке от Злочевского ВАКС отпустил за границу на хоккей
Рада продлила еще на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛОРада продлила еще на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО
Кулеба проинформировал главу МИД Венгрии о ситуации в сфере безопасности на границеКулеба проинформировал главу МИД Венгрии о ситуации в сфере безопасности на границе
Последние новости
Подгружаем последние новости