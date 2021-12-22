ВАКС во второй раз заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Дубилета
Банкир сейчас живет в Израиле.
Высший антикоррупционный суд в среду, 22 декабря, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, проживающего в Израиле.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По версии следствия, в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн. гривен в пользу страховой компании "Ингосстрах", связанной с ПриватБанком.
Кроме того, Дубилета подозревают в растрате денег банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и сокрытия совершенного преступления.
Общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает почти 315 млн долларов США, что, согласно официальному курсу Национального банка Украины на 16 декабря 2016 года, составило более 8,2 млрд гривен.
Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, принадлежавшего Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в связи с его неплатежеспособностью.
Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что до национализации ПриватБанк являлся объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к ущербу минимум в 5,5 млрд долларов.
Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка перед его национализацией. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд. гривен из ПриватБанка перед национализацией. Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и два руководителя департаментов.
В марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск. В ответ экс-банкир заявил, что является гражданином Израиля, проживает в Израиле и не прячется от следствия.
В июне 2021 года ВАКС заочно арестовал Дубилета, но апелляционная палата через несколько недель это решение отменила.