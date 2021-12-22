ВАКС во второй раз заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд в среду, 22 декабря, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, проживающего в Израиле.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн. гривен в пользу страховой компании "Ингосстрах", связанной с ПриватБанком.

Кроме того, Дубилета подозревают в растрате денег банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и сокрытия совершенного преступления.

Общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает почти 315 млн долларов США , что, согласно официальному курсу Национального банка Украины на 16 декабря 2016 года, составило более 8,2 млрд гривен.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, принадлежавшего Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в связи с его неплатежеспособностью.

Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что до национализации ПриватБанк являлся объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к ущербу минимум в 5,5 млрд долларов.

Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка перед его национализацией. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд. гривен из ПриватБанка перед национализацией. Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и два руководителя департаментов.

В марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск. В ответ экс-банкир заявил, что является гражданином Израиля, проживает в Израиле и не прячется от следствия.

В июне 2021 года ВАКС заочно арестовал Дубилета, но апелляционная палата через несколько недель это решение отменила.