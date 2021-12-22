Полтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставку

Александр Мамай во время заявления для СМИ

Депутаты городского совета Полтавы сегодня голосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Мамая, но для принятия решения им не хватило голосов.

Об этом сообщает "Укринформ".

За отставку Мамая высказались 23 из 24 участников тайного голосования. Один бюллетень был признан недействительным.

Согласно законодательству, за досрочное прекращение полномочий городского головы должны проголосовать не менее двух третей депутатов от общего состава горсовета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Следовательно, решение об отставке не принято.

Напомним, 9 декабря депутаты "Европейской солидарности" в Полтавском городском совете обнародовали заявление с требованием отставки Мамая. 10 декабря возле здания мэрии состоялся митинг с требованием увольнения городского головы.

Мамай 4 декабря в программе одного из телеканалов заявил о том, что на территории Украины воюют "сверхдержавы" – США и РоSSия. При этом наша страна является плацдармом, где брат идет на брата. Он также выразил сожаление по поводу того, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором.

Мамай впервые был избран мэром Полтавы в октябре 2010 года. Он получил поддержку 61,64% избирателей. В 2018 году депутаты приняли решение о роспуске горисполкома, а также проголосовали за отставку мэра. Основанием для такого решения стали "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан", в частности, неисполнение судебных решений, незаконная передача прав собственности коммунальным предприятиям, нарушение и неисполнение прямых обязанностей мэра, связанных с развитием города. Секретарь горсовета Александр Шамота назвал Мамая "сепаратистом №1 в Полтаве".

В 2020 году Мамая переизбрали мэром, он баллотировался от партии "За будущее".

8 декабря Кабинет министров Украины утвердил два законопроекта, которыми предлагается ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации украинских территорий.