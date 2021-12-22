РоSSия готова отдать контроль над границей только после амнистии и выборов.

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что Запад должен вынудить президента Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения.

"Что они [западные страны] должны делать всерьез и без игр – это заставить Зеленского выполнить резолюцию Совета безопасности 2202, которая утвердила Минские соглашения", – заявил Лавров в интервью RT в среду, 22 декабря.

По его словам, Зеленский выиграл выборы в 2019 году, во многом благодаря обещаниям остановить войну на Донбассе, но, став президентом, отказался от них.

Лавров подчеркнул, что порядок выполнения Минских соглашений должен быть следующим: амнистия, особый статус, проведение выборов на условиях, согласованных с Донецком и Луганском, и только затем возобновление украинского контроля над границей.

"Сейчас предлагают сделать наоборот: отдайте нам границу, а мы разберемся - будет у нас какая-нибудь процедура особого статуса или какие-то другие решения. Вот проект закона о государственной политике переходного периода, который правительство Украины внесло в Верховную Раду и запрещает официальным лицам Украины выполнять Минские соглашения. Вместо амнистии там люстрация, вместо особого статуса вводятся военно-гражданские администрации, и никаких выборов, конечно. Просто возобновление контроля над оккупированными территориями, как они это заявляют", - сказал Лавров.

Напомним, что Украина неоднократно заявляла о желании изменить 9 пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией . Там говорится, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.

РоSSия категорически отказывается от каких-либо, даже косметических изменений Минских соглашений. Президент РоSSии Владимир Путин объяснял, что смена одного пункта может повлечь за собой смену и других. В этой связи он исключил возможность изменения Минских соглашений.