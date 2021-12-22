?С 1 января больницы начнут контролировать назначение антибиотиков, - ЦОС

С 1 января 2022 г. учреждения здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, начнут вести учет общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Мониторингу будут подлежать следующие препараты:

Антибиотики группы наблюдения – это лекарственные средства, широко используемые для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", - подчеркнули в ЦОС.

Антибиотики группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу. Довольно часто эти препараты более ценны и более токсичны, чем средства первой линии терапии. Отмечается, что антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь.

"Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков - мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования", - подчеркнули в ЦОС.

Напомним, с апреля следующего года в Украине антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецепту.

На фоне эпидемии коронавируса украинцы начали в 5-6 раз больше употреблять антибиотики некоторых групп. При этом они "назначают" их самостоятельно, без консультаций с врачами. О том, чем грозит бесконтрольный прием лекарства при коронавирусной болезни, читайте в интервью LB.ua "Врач Андрей Пеньков об антибиотиках и ковиде".

Ранее Верховная Рада приняла закон об ответственности за продажу лекарственных средств детям в возрасте до 14 лет.