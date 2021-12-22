Зеленский продолжает лидировать среди кандидатов в президенты, но в динамике его поддержка упала больше, - "Рейтинг"

За 2,5 года она снизилась с 73% до 24,2%.

Действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 24,2% голосов, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Такие данные среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, обнародовала группа "Рейтинг".

На втором месте – пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 13,7%. Юлия Тимошенко – третья с 9,6%, но ее отрыв от Юрия Бойко в рамках статистической погрешности – у него 9,2%.

Евгений Мураев мог бы набрать 6,9%, Дмитрий Разумков – 6,8%, Игорь Смешко – 6,7%, Владимир Гройсман – 6,2%. То есть, все они имеют примерно одинаковую поддержку.

За Олега Ляшко готовы проголосовать 3,1% опрошенных, Арсения Яценюка – 2,9%, Андрея Садового – 2,3%, Олега Тягнибока – 2,2%, Виталия Кличко – 2%.

В динамике наиболее изменилась поддержка Зеленского – она стремительно упала с августа 2019 года.

Фото: Рейтинг

Опрос проводился 16-18 декабря среди совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера.

Было опрошено 2500 респондентов, ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не больше 2%.

Владимир Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты согласно результатам опроса SOCIS. За него проголосовали бы 16,7% участников опроса, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Зеленский является лидером рейтинга и антирейтинга и в КМИС. Его поддержка составляет 27,6%, антирейтинг – 30,7%.