Зеленский продолжает лидировать среди кандидатов в президенты, но в динамике его поддержка упала больше, - "Рейтинг"

За 2,5 года она снизилась с 73% до 24,2%.

Зеленский продолжает лидировать среди кандидатов в президенты, но в динамике его поддержка упала больше, - "Рейтинг"
Фото: ЕРА/UPG

Действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 24,2% голосов, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Такие данные среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, обнародовала группа "Рейтинг".

На втором месте – пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 13,7%. Юлия Тимошенко – третья с 9,6%, но ее отрыв от Юрия Бойко в рамках статистической погрешности – у него 9,2%.

Евгений Мураев мог бы набрать 6,9%, Дмитрий Разумков – 6,8%, Игорь Смешко – 6,7%, Владимир Гройсман – 6,2%. То есть, все они имеют примерно одинаковую поддержку.

За Олега Ляшко готовы проголосовать 3,1% опрошенных, Арсения Яценюка – 2,9%, Андрея Садового – 2,3%, Олега Тягнибока – 2,2%, Виталия Кличко – 2%.

В динамике наиболее изменилась поддержка Зеленского – она стремительно упала с августа 2019 года.

Фото: Рейтинг

Опрос проводился 16-18 декабря среди совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера.

Было опрошено 2500 респондентов, ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не больше 2%.

Владимир Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты согласно результатам опроса SOCIS. За него проголосовали бы 16,7% участников опроса, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Зеленский является лидером рейтинга и антирейтинга и в КМИС. Его поддержка составляет 27,6%, антирейтинг – 30,7%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
За месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за 6 предыдущих лет, - АтрошенкоЗа месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за 6 предыдущих лет, - Атрошенко
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в любом форматеЗеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в любом формате
Зеленский рассчитывает на подписание ЗСТ с Турцией в февралеЗеленский рассчитывает на подписание ЗСТ с Турцией в феврале
Украина в 2022 году хочет получить конкретную временную перспективу вступления в НАТО, – Зеленский на конференции пословУкраина в 2022 году хочет получить конкретную временную перспективу вступления в НАТО, – Зеленский на конференции послов
Зеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИСЗеленский обогнал Порошенко и по президентскому рейтингу, и по антирейтингу, - опрос КМИС
Зеленский считает, что санкции нужно вводить не в случае возможной эскалации, а до нееЗеленский считает, что санкции нужно вводить не в случае возможной эскалации, а до нее
Президенты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в БеларусиПрезиденты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси
Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы в госрезиденции "Синегора"Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы в госрезиденции "Синегора"
Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты – SOCISЗеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты – SOCIS
РоSSия продолжает стягивать войска к границе Украины, - CNNРоSSия продолжает стягивать войска к границе Украины, - CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости