В Раду сейчас проходят восемь партий включительно с политсилами Гройсмана и Смешко, - "Рейтинг"

"Слуга народа" продолжает удерживать самый высокий рейтинг.

В Раду сейчас проходят восемь партий включительно с политсилами Гройсмана и Смешко, - "Рейтинг"
Фото: Макс Требухов

Если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье, в парламент прошли бы восемь партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг", проведенного 16-18 декабря.

Преодолеть 5% барьер прохождения удалось бы "Слуге народа" с 19,2%, "Европейской солидарности" с 14,1%, "Батькивщине" с 11,1%, ОПЗЖ (10,5%), Украинской стратегии Гройсмана (6, 8%), Силе и честь Смешко (6,5%), партие Дмитрия Разумкова, которой пока не существует (6%), партие владельца канала "Наш" Евгения Мураева (5,7%).

РПЧ имеет 4,2%, УДАР – 4%, Свобода 3,5%. Партия Шария – 2,6%, "Голос" – 2,2%, Самопомощь – 1,6%.

Напомним, по данным КМИС, если бы выборы в украинский парламент проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы шесть политических сил: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Умная политика" и "Сила" и честь". Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши".

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