НАН: влияние омикрона в Украине может ощутиться в начале января

Первый случай зарегистрировали в конце прошлой недели.

НАН: влияние омикрона в Украине может ощутиться в начале января
Фото: Lb.ua

Национальная академия наук считает, что Украина начнет ощущать влияние нового омикрон-варианта коронавируса на динамику эпидемии COVID-19 уже через несколько недель.

Такой прогноз дала Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

"Согласно оценкам темпов распространения штамма омикрон и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может ощутить его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", - говорится в сообщении.

Пока заболеваемость ковидом в Украине падает с темпом около 20% за неделю. По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов уменьшилось в 5,5 раза, новых обнаружений - в 3,5 раза, занятых коек в больницах - в 2,5 раза, суточных госпитализаций сократилось в 2,7 раза.

Однако омикрон может развернуть нисходящую тенденцию эпидемии.

Новый штамм уже стал доминантным, по меньшей мере, в четырех странах: Великобритании, Дании, Ирландии и Финляндии. В целом омикрон обнаружили уже более чем в ста странах мира.

Напомним, что первый случай омикрона в Украине был обнаружен 18 декабря. Человек, который привез вирус из-за границы, уже вылечился.

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