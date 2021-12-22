Израиль первым в мире будет делать четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп риска

Решение было принято из-за распространения омикрона.

Израиль первым в мире будет делать четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп риска
Фото: kyivcity.gov.ua

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет анонсировал введение четвертой дозы вакцины от коронавируса на фоне распространения штамма омикрон.

Дополнительная доза предусмотрена для людей старше 60 лет, медработников и лиц с иммунодефицитом, пишет Guardian.

"Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины от COVID-19, и мы продолжим быть пионерами с четвертой дозой", – заявил Беннет.

Решение об одобрении четвертой дозы приняла экспертная комиссия. Беннет считает, что это "прекрасные новости, которые помогут нам преодолеть волну омикрона, захватывающую мир".

Четвертую дозу будут делать через четыре месяца после получения третьей.

Решение о дополнительной вакцинации было принято на фоне сообщения о первой смерти израильского пациента с омикроном. Больница, куда он был госпитализирован, подчеркнула, что у него был ряд других заболеваний, и что его плохое состояние было вызвано преимущественно ими, а не инфекцией.

Пока в Израиле известно о 340 заражениях омикроном. Страна после сообщений о новом штамме сразу же закрыла границу с государствами, где он был обнаружен.

Напомним, омикрон был впервые обнаружен в ноябре в ЮАР. Эта мутация отличается быстрым распространением, а о том, что она тяжелее переносится или имеет более высокую летальность, окончательных данных медиков пока нет.

Этот штамм уже доминирует в США и ряде стран Европы, из-за чего правительства принимают решения о дополнительных и бустерных дозах прививок. Украина делает прививки дополнительными дозами для людей из групп риска.

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